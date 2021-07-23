Инициатива Укрзализныци в очередной раз повысить стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом приведет к росту себестоимости производства электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК Украины Сергей Чех во время пресс-конференции в Киеве.

«Угольная энергетика это 10% от общего объема грузоперевозок Укрзализныци. Для нас реализация этого предложения (повысить тарифы – ред.) значит около 3% роста себестоимости электроэнергии на выходе с тепловых электростанций», - отметил Чех.

Он также добавил, что на сегодня тепловая генерация работает в условиях конкурентного рынка, в связи с чем не редко продает произведенную электроэнергию по ценам ниже себестоимости. «(Дополнительный – ред.) рост себестоимости (за счет роста ж/д тарифа – ред.) делает невозможным работу тепловой генерации», - сказал Чех.

«Это плохой сигнал наряду с планами ввести плату за выбросы СО2», - добавил он.

Он считает, что УЗ должна искать возможности для финансирования модернизации не за счет повышения тарифов, а за счет повышения собственной эффективности. Политика повышения тарифов, наоборот, привела к тому, что УЗ за последние 5 лет потеряла 45 млн т грузов. Почти все они (44 млн т.) переориентировались на автомобильные перевозки.

«То есть потребность в перевозках есть. И мы видим, что автотраспорт предлагает лучший сервис, чем УЗ. Но мы, например, не можем возить уголь автотранспортом. И не для этого строятся новые дороги, чтобы их через три года разбили», - подытожил Чех.

Напомним, Министерство инфраструктуры готовит двухэтапное повышение тарифов на ж/д грузоперевозки грузов 1-го и 2-го тарифных классов с сентября на 8%, а с января 2022 года – на 20% и 6,5% соответственно