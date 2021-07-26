Автозаправочные станции в конце июля вынуждены снизить цены на бензин, благодаря принятой правительством формуле ценообразования «Роттердам+», что предполагает стоимость топлива в порту Роттердам плюс стоимость транспортировки и плюс торговая наценка продавца.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.



"Минэкономики снова обновило предельные цена на топливо на АЗС. Вследствие этого цены на бензин и дизель снизятся на 20-25 копеек. Принудительно. Но снизятся. Так работает введен в мае механизм ценового регулирования на базе формулы Роттердам+транспортировка+маржа», - подчеркнул эксперт.



По его словам, если бы к ценам на бензин не применялась формула «Роттердам+», операторы АЗС не снижали бы цены на последнюю декаду июля.

"Если бы этого механизма не было, рынок не отреагировал бы на снижение котировок в Европе и цены на АЗС не изменились. Нам бы объяснили, что есть временной лаг, что сейчас нам продают дорогие запасы, поэтому снижать нет смысла. Так было всегда в течение многих лет», - отметил эксперт.



Он напомнил, что Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо 14 мая.



Максимальная цена, по которой АЗС могут продавать бензин и дизтопливо, состоит из котировок агентства Platts в регионе «Амстердам-Роттердам-Антверпен» (CIF NWE) плюс 27 долларов/тонна расходов на транспортировку и 5-7 грн/л розничная наценка продавцов.

В более известной формуле «Роттердам+» для угля (2016-2019 гг) было заложено только цену транспортировки из Роттердама, то есть 12,53 долларов на тонне, а формула «Амстердам+ «для газа (2020г.) предусматривала расходы на транспортировку по Европе – 30 долларов за 1000 м3 и плату за вход в ГТС 12 долларов.



Ранее сообщалось, что 20 мая 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.



Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.