Хозяйственный суд Киева полностью отклонил иск детективов НАБУ и подтвердил законность и обоснованность решения Антимонопольного комитета Украины о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия в нем каких-либо нарушений

Копия соответствующего решения от 7 июля обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.

«Оценив в совокупности обстоятельства, установленные АМКУ во время рассмотрения дела, суд приходит к выводу, что данное решение принято при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, при доказывании обстоятельств, имеющих значение для дела и признанных установленными, при соответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела», - говорится в решении суда.

Все претензии детективов НАБУ относительно действия формулы «Роттердам+» Хозяйственный суд города Киева признал безосновательными.

«Несмотря на установленные фактические обстоятельства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований Национального антикоррупционного бюро Украины», - говорится в решении суда.

Напомним, 18 декабря 2020 года Антимонопольный комитет закрыл расследование формулы «Роттердам+» из-за отсутствия нарушений законодательства.

Это расследование длилось более 1,5 лет и касалось обстоятельств утверждения формулы определения рыночной стоимости угля «Роттердам+».

Оно было начато в мае 2019 года на основании обращения НАБУ. Комитет пришел к выводу, что формула «Роттердам+» не имела никакого негативного влияния на состояние конкуренции на энергетическом рынке.

Ранее сообщалось, что 20 мая 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.