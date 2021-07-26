В реконструкцию 90 энергоблоков всех крупных угольных электростанций Украины необходимо инвестировать более 4,1 млрд евро, однако источников финансирования соответствующих модернизаций нет

Об этом говорится в аналитической статье на сайте «Главком», где анализируется перспектива выполнения Украиной Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ).

Как отмечается в материале, в условиях последствий военной агрессии России и перманентного кризиса на рынке электроэнергии, у энергокомпаний катастрофический дефицит финансирования даже на простые ремонты.

По этой же причине остановилось строительство первой в Украине системы сероочистки государственной «Центрэнерго».

Как известно, Украина взяла на себя огромные экологические обязательства перед ЕС. Одно из ключевых – уже к 2033 году существенно сократить выбросы вредных веществ (диоксида серы, оксидов азота и пыли на угольных электростанциях. Они являются одними из главных загрязнителей окружающей среды, так как были построены в 60-80-е годы прошлого века и не отвечают современным экологическим нормативам.

Через старые ТЭС Украина находится на первом месте в Европе по выбросам в атмосферу зольного пыли, диоксида серы и на втором – по выбросам оксидов азота (16%).

Как указывается в материале, энергетики уже не первый день сетуют на нереалистичность планов, которые необходимо выполнять в ближайшие годы. И даже бьют тревогу. Либо государство сделает НПСВ более реальным для выполнения и предусмотрит конкретный механизм финансирования экологической модернизации, либо угольная генерация окажется на грани закрытия, – заявили недавно в «Донбассэнерго», обращаясь с проблемой к правительству и профильному министерству. Из-за нехватки средств не удалось построить первую в Украине систему Серко-очитки всего на одном энергоблоке Трипольской ТЭС, которая входит в состав государственного «Центрэнерго».

Проект обошелся государству в 580 млн грн. Но система так и не заработала полноценно. Предприятие не может завершить ее строительство из-за нехватки финансирования, который возник из-за отмены выплаты инвестнадбавки производителям электроэнергии с 1 июля 2019 г., хотя она должна была действовать до декабря 2022 года.

Всего же "Центрэнерго" оценивает общую стоимость реализации НПСВ по своим энергоблокам в $1 млрд. Напомним, в ранее опубликованном отчете «Укрэнерго» об оценке соответствия генерации в 2020 г., в июне утвердили в НКРЕКП, речь шла о необходимости корректировки сроков выполнения мероприятий, предусмотренных НПСВ, с обязательным определением источников финансирования.

В документе говорится, что главное – не допустить нехватки генерирующих мощностей в стране из-за невыполнения НПСВ в 2025 году.