Жесткие экологические нормативы, на введении которых настаивают в Министерство окружающей среды, могут оставить Украину без промышленных предприятий, а соответственно – без бюджетных поступлений и рабочих мест.

Ведь сотен миллионов гривен, которые необходимы на экологическую модернизацию, украинская промышленность не имеет. Поэтому украинским властям следует сосредоточиться не на введении нормативов, которые даже жестче европейских аналогов, а разработать национальный, взвешенный план экологических преобразований. Об этом говорится в открытом письме министру экономики Алексею Любченко от Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Сейчас в Украине действует 11 приказов Миндовколья, которые утверждают технормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ из отдельного оборудования. Срок действия этих нормативов, согласно приказам, заканчивается в 2022-24 годах. По истечении срока действия текущих технормативов вступают в силу более жесткие, так называемые перспективные технормативы, поясняется в письме.

Однако законодательством ЕС, в частности директивой 2010/75 / ЕС Европарламента и Совета о промышленных выбросах, предусмотрены более длительные сроки внедрения перспективных технормативов, чем те, в которые предлагают вложиться украинским промышленникам, подчеркивают в ФРУ.

«Директивы ЕС учитывают индивидуальный техническое и экономическое развитие стран-членов ЕС, а также реальный технологическое и экономическое состояние предприятий, работающих в соответствующих странах. Поэтому государства-члены ЕС имели право и возможность установить и ввести национальный переходный план для существующих установок, новых установок и после холодного ремонта», - подчеркивают в ФРУ.

Члены ФРУ отмечают: стоимость перехода на перспективные технормативы составит по отдельным отраслям от десятков до сотен миллионов евро, а, например, для коксохимической отрасли – до 3 миллиардов евро.

«Такой объем инвестиций в краткосрочной перспективе поставит большинство отраслей на грань прекращения деятельности. Соответственно, будет потерян внутренний рынок и экспорт, более 100 000 рабочих мест в стекольной и смежных отраслях, доходы бюджетов всех уровней. При этом правительства европейских стран в процессе экологической модернизации предприятий компенсировали предприятиям до 50% затрат на установку элекитрофильтров», - отметили в ФРУ.

Именно поэтому в Федерации просят Міндовкілля, Минэкономики и Минагрополитики, при участии ФРУ и отраслевых объединений бизнеса, подготовить и провести отдельное совещание, на которой найти оптимальные решения по этому вопросу.

Напомним, Верховная Рада трижды провалила законопроект №4167, который предусматривал переход украинской промышленности на европейский сборник лучших доступных технологий (НДТМ) за четыре года. Против этого закона выступил ряд международных профильных ассоциаций и даже экологи. Так, в Европейской Бизнес-Ассоциации заявили, что введение в действие новых эконормативов в течение 4 лет является нереальным, ведь некоторые страны ЕС до сих пор внедряют НДТМ, хотя начали десятки лет назад.

В свою очередь президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что Украина должна создать четкую дорожную карту экологических реформ и предусмотреть механизмы финансирования, ведь внедрения европейских нормативов требует колоссальных инвестиций.