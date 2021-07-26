Для развитых европейских стран металлолом является сырьем, которое стратегически важно для промышленности и экономического роста.

Именно поэтому все больше стран вводят временные запреты на экспорт, чтобы избежать дефицита сырья и поддержать собственного производителя. Об этом заявил директор Аналитического центра Федерации работодателей Украины Владимир Панченко.



"Для всех стран, и это определено в их экономических стратегиях, это стратегический ресурс. И мы не увидим роста промышленности, если продолжим вывозить это стратегическое сырье. Есть такое правило: сначала страна позволяет вывозить свое стратегическое сырье, а потом из этой страны вывозится стратегический ресурс – люди. То есть в Словакию вывозится сначала металлолом, а потом туда есть заказы на десятки тысяч наших работников. Поэтому мы их теряем", - подчеркнул Панченко.



Он также напомнил, что в Украине в металлургии и смежных секторах заняты сотни тысяч людей, в то время как на заготовке лома – лишь десятки.



"Нам надо помнить, сколько занятых людей в стране. В условиях отсутствия сегодня запрета на экспорт лома, невозможно поддерживать занятость в нашей стране. Поэтому мы поддерживаем позицию по временному запрету экспорта, которая даст возможность стабилизировать ситуацию. А потом, когда кризис пройдет, необходимо возвращаться к тарифному регулированию», - резюмировал Панченко.



Ранее аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie подсчитали, что для выплавки 1 тонны стали в электродуговых печах нужна 1,1 тонна лома, а значит, для увеличения доли электрометаллургии в Украине в 20-30% дополнительно потребуется 3,3-5,5 млн т лома.



Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что тонна лома, вывезенного из Украины, дает в госбюджет мизер - всего 58 евро экспортной пошлины. В то время, как эта тонна, переделанная в металл, дает в четыре раза больше поступлений, а также обеспечивает работой сотни тысяч украинцев.