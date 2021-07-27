Хозяйственный суд города Киева в очередной раз подтвердил, что все обвинения НАБУ относительно формулы «Роттердам+» безосновательны и сфабрикованы.

Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ, бывший подозреваемый по делу "Роттердам+" Дмитрий Вовк.

«По моему мнению, это решение Хозяйственного суда о законности закрытия Антимонопольным комитетом дела «Роттердам+» - прим.) является очередным подтверждением бессмысленности расследования НАБУ, эти деятели уже пятый год пытаются искусственным образом создать хотя бы какие-то доказательства. Но все бесполезно», - подчеркнул Вовк в эфире телеканала «Украина24».

Вовк добавил, что Антимонопольный комитет полтора года рассматривал обстоятельства этого дела и не установил никаких нарушений. Так же Хозяйственный суд Киева полгода рассматривал жалобы НАБУ и также не нашел никаких нарушений в отношении действия формулы.

Напомним, 7 июля Хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Антимонопольного комитета, который еще в декабре закрыл дело «Роттердам+», подтвердив, что эта формула не давала преференций никому из участников рынка электрической энергии, а также никоим образом не повлияло на уровень конкуренции. В целом АМКУ не установил никаких нарушений закона при принятии и применении формулы «Роттердам+».

Ранее сообщалось, 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще в августе 2020 года. Тогда это решение также было подтверждено Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.