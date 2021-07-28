Акционеры генерирующей компании «Донбассэнерго» на внеочередном общем собрании 16 августа рассмотрят вопрос начала процедуры санации, чтобы избежать открытие судом дела о банкротстве.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на повестку дня собрания акционеров.
Досудебная санация предусматривает мораторий на взыскание долгов и позволит возобновить платежеспособность компании и избежать признания компании банкротом.
6 июля «Донбассэнерго» заявило, что из-за манипуляций на рынке электроэнергии, которые повлекли за собой обвал цен, компания генерирует только убытки.
«Бездействие регулятора может привести к тому, что генерирующие компании вскоре не смогут выполнять собственные финансовые обязательства перед контрагентами и персоналом, что приведет к последующему банкротству предприятий энергетической отрасли и социальному взрыву – увольнению десятков тысяч людей", - было сказано в пресс-релизе компании.
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«Донбассэнерго» объединяет Старобешевскую (с 2014 года расположена на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.
В начале июля обострился кризис на энрегорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля за месяц упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.