Доктор экономических наук, академик Академии экономических наук, экс-вице-премьер министр – министр экономики Украины, народный депутат Украины 6-го созыва Владимир Лановой в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказал, кто и когда загнал Украину в кредитную ловушку.

«Когда мы получили независимость, директора выстроились и говорят: «Давайте нам кредиты». Я им говорил: «Идите зарабатывайте прибыль, с доходов возвращайте кредиты и возмещайте свой оборот за счет собственных продаж». Они хотели получить кредиты и не возвращать. Борьба в 1992 году против меня была связана с этим», - вспоминает Лановой.

Он отмечает, что тогдашний президент Украины Леонид Кравчук всячески поддерживал директоров промышленных предприятий.

«Кравчук пошел навстречу этой группе. Также он пошел навстречу тем чиновникам советской фактически эпохи, которые хотели создать государственные монополии. Более того, стать акционерами. Это и по зерну, и по нефтегазу, по металлу, по железной дороге и так далее», - объясняет он и подчеркивает: «Это российский путь, потому что «Газпром» организовали, всех объединили, дали ему все полномочия. Премьер-министры оттуда выходили! Я Гайдару тогда говорил: «Что приоритеты не те». А он говорит: «А что делать?». Там Нечаев еще был такой, министр экономики. Говорят: «У нас в пять раз доходность выше, чем в машиностроении». То есть зарабатывали деньги и все».

На то же пошли украинские чиновники, продолжает Лановой.

«Наши же ничего выдумать не могут. И им кто-то в правительстве мешал, потому что когда ко мне приходили в очередь: «Мы хотим создать Укрзерно, мы все объединим, давайте вы и мы будем акционерами», я говорил: «Ребята, идите, акционирование – это совсем другое», - рассказывает он.

Как сообщала Politeka, При предоставлении кредитов МВФ ставит определенные условия, - Длигач.