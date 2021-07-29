Власть должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныце" и преодолеть там коррупцию, а не снова повышать тарифы на грузовые перевозки.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



"Две ключевые проблемы, которые уже на протяжении лет не решаются, - это назначение профессионального руководства, и второй вопрос – борьба с коррупцией. Относительно профессионального руководства мы имеем просто трагедию, потому что фактически за последний календарный год изменено 5 руководителей, и сейчас ожидаем шестого руководителя. При такой турбулентности ни одна компания выжить не сможет», - сказал Омелян в эфире телеканала "Украина 24".



Он также отметил, засилье коррупции в УЗ существенно бьет по финансовому состоянию компании и возможностям для развития, и эту проблему надо решать в первую очередь, а не снова пытаться улучшить дела компании за счет повышения тарифов на перевозки.



«По утверждению НАБУ, только в 2020 году только на закупках было украдено более 8 миллиардов гривен. Я не думаю, что даже компания Илона Маска или Безуса могла бы выдержать такие глобальные кражи, а Укрзализныця, к сожалению, переживает это каждый год. Президент Зеленский констатировал на своей последней пресс-конференции, что компания – банкрот, и надо принимать радикальные меры. Но кроме констатации мы не видим сейчас никаких качественных сдвигов», - констатировал Омелян.



По его мнению, власть уже давно должна была убедиться, что повышение тарифов не решает проблемы УЗ, ситуация с каждым годом только ухудшается.



«Грузовые тарифы, если не преодолены эти два фактора, они могут повышать до бесконечности, вплоть до того момента, пока все перестанут пользоваться услугами железной дороги», - считает Омелян.



Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци «Константин Бондарев сообщил что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента» Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.



В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу «Укрзализныци», а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.