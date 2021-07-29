Без обновления аварийных электросетей невозможно избежать отключений бытовых потребителей.

Об этом в интервью изданию «Дело» заявил глава «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук.

«Более половины средств мы направляем на строительство,
модернизацию и реконструкцию электрических сетей и оборудования,
которое физически изношено», - заявил глава компании, добавив, что без модернизации и обновления сетей невозможно гарантировать бесперебойное электроснабжение потребителей.

Он сообщил, что в 2021 году компания увеличила инвестиции в обновление сетей в 2,4 раза — до 132,86 млн грн.

Напомним, свыше 80% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии. По количеству и длительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.

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