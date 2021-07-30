Кабмин планирует взять Украиной обязательство по декарбонизации на уровне 35-45% СО2 от уровня 1991 года. Для этого необходимо развивать электрометаллургию, а она невозможна без металлолома, который сейчас вывозится из страны колоссальными темпами.

Поэтому, если власть хочет достичь поставленных целей, экспорт металлолома из Украины нужно временно запретить. Об этом заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.



«Электрометаллургия будет расти, об этом уже заявлено в планах металлургических компаний. Каждая тонна лома, который есть в Украине, будет использована, и на каждой тонне государство Украина заработает максимум, если она будет переработана здесь, в Украине. Поэтому мы обращаемся сейчас, когда экспорт лома растет в Украине катастрофическими темпами, с просьбой ввести запрет экспорта лома на страны, с которыми у Украины нет соглашения об экспорте», - пояснил он.



По его словам, страны, с которым конкурирует Украина на мировом металлургическом рынке – и Евросоюз, и Россия, и Казахстан, - сейчас вводят ограничения на экспорт, и Украина должна сделать так же, чтобы защитить своего производителя от дефицита сырья.



«Есть официальное обращение Европарламента к Еврокомиссии, чтобы запретить экспорт лома вообще. Потому что все понимают, что физическое ограничение лома в рамках декарбонизации выведет экономику на нейтральный путь. Во-вторых, экспорт приведет к дефициту лома на металлургических предприятиях, и мы реально произведем меньше, чем могли бы произвести» - заявил Каленков.



Напомним, ранее металлурги обратились с открытым письмом к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт лома. По их словам, если власть не сделает этого, предприятия снизят объемы производства, что приведет к сокращению десятков тысяч рабочих мест и потери бюджетом миллиардов бюджетных поступлений.