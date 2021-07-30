В Украине катастрофическое состояние электрических сетей, без обновления которых интеграция в энергосистему ЕС невозможна.
Об этом сообщила народный депутат "Слуга народа" Людмила Буймистер.
"Состояние сетей у нас действительно в стране на сегодняшний
момент катастрофический, и это уже начинают чувствовать все
украинци. Это все из-за того, что не хватало
в течение 30 лет средств на обновление сетей.
С таким состоянием сетей, как сегодня,
нас в Европу, конечно, никто не примет», - заявила нардеп в эфире телеканала
"Украина24"»
Она подчеркнула, что потери в электросетях в Украине составляют 10-11%, что приводит к увеличению тарифов и ухудшает качество услуг.
"Сегодня заложена формула, которая за 13-15 лет, подчеркиваю,
позволит привести нас к более-менее европейским
показателей. Сперва комфорту для людей, чтобы они меньше сидели без света. И второе — это
еще и финансовая составляющая. Это для каждого человека. Сегодня каждый человек примерно 10-11% переплачивает
за ту электроэнергию, которая просто в сетях теряется через
то, что они устаревшие", - добавила
нардеп.
Напомним, более 70% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии. По количеству и продолжительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.
Остановка инвестиций в обновление электросетей сделает невозможной интеграцию Украины в ЕС - депутат "Слуги народа"
В Украине катастрофическое состояние электрических сетей, без обновления которых интеграция в энергосистему ЕС невозможна.