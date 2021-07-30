В Украине катастрофическое состояние электрических сетей, без обновления которых интеграция в энергосистему ЕС невозможна.



Об этом сообщила народный депутат "Слуга народа" Людмила Буймистер.



"Состояние сетей у нас действительно в стране на сегодняшний

момент катастрофический, и это уже начинают чувствовать все

украинци. Это все из-за того, что не хватало

в течение 30 лет средств на обновление сетей.

С таким состоянием сетей, как сегодня,

нас в Европу, конечно, никто не примет», - заявила нардеп в эфире телеканала

"Украина24"»



Она подчеркнула, что потери в электросетях в Украине составляют 10-11%, что приводит к увеличению тарифов и ухудшает качество услуг.



"Сегодня заложена формула, которая за 13-15 лет, подчеркиваю,

позволит привести нас к более-менее европейским

показателей. Сперва комфорту для людей, чтобы они меньше сидели без света. И второе — это

еще и финансовая составляющая. Это для каждого человека. Сегодня каждый человек примерно 10-11% переплачивает

за ту электроэнергию, которая просто в сетях теряется через

то, что они устаревшие", - добавила

нардеп.



Напомним, более 70% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии. По количеству и продолжительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.