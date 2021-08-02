НАК «Нафтогаз Украины» на электронных биржевых торгах по продаже топлива по годовым контрактам реализовал 148,1 тыс. тонн светлых нефтепродуктов производства Шебелинского НПЗ (Харьковская обл.) по цене в порту Роттердам (Нидерланды) плюс наценка от 23 до 55 долларов на тонне.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Украинской энергетической бирже".

«Ценообразование терм-контрактов на бензины осуществлялось по формуле с привязкой к среднему значение котировки Argus Eurobob Oxy FOB Rotterdam Barges Future (ежедневного мониторинга агентства Argus)», - сообщили в компании «Укргаздобыча».

На нынешних торгах по годовым контрактам было реализовано 56,9 тыс. тонн бензина А-95 и 88,6 тыс. тонн бензина А-92 и 2,6 тыс. тонн дизельного топлива.

По данным издания enkorr, премия на бензин А – 95 к цене в порту Роттердам составила 23 доллара на Тони, для дизельного топлива-55,75 долларов на Тони.

Напомним, по формуле «Роттердам+» в 2016-2019 годах определялась цена на уголь. В 2017-2020 годах действовала полностью идентичная формула «Амстердам+» для природного газа. С мая 2021 года Кабинет Министров ввел формулу «Роттердам+» для бензина.