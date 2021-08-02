Повышение тарифов на грузовые перевозки по железной дороге, которое запланировано Министерством инфраструктуры, приведет к подорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит национальной экономической стратегии Украины

Об этом идет речь в записке Минэкономики. Согласно расчетам ведомства, приведенным в документе, дополнительные тарифные поступления УЗ составят 10,1 млрд грн в год.

При этом на перевозке грузов 1-го тарифного класса и порожних вагонов из под 1-го тарифного класса УЗ заработает дополнительно 7,4 млрд грн; 2-го тарифного класса - 1,8 млрд. грн; внеклассной группы-0,9 млрд. гривен.

«То есть, основная тарифная нагрузка приходится на перевозки низьковартісних грузов с высокой долей транспортной составляющей в цене продукции (топливно-энергетические и рудные полезные ископаемые, строительные грузы), что приведет к росту цен на соответствующую продукцию, и, как следствие, стоимости коммунальных услуг и строительных работ, и переориентации перевозок этих грузов на автомобильный транспорт», - подчеркивается в документе.

В Минэкономики также напомнили, что согласно Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной Кабмином, тарифы на железнодорожные перевозки определены экономически необоснованными из-за непрозрачного механизма тарифообразования, который не привязан к себестоимости перевозок.

Поэтому стратегия предусматривала целый ряд шагов, которые должны были быть выполнены для финансового оздоровления УЗ, и дать возможность установить экономически обоснованные тарифы.

«Стратегическим курсом было определено проведение реструктуризации и финансового оздоровления АО «Укрзализныця», обеспечения реализации непрофильных активов, освобождение от налогообложения земель под железнодорожной инфраструктурой, проведения финансового и организационного разделения Общества на отдельные сегменты по видам деятельности, уменьшения убыточности пассажирских перевозок путем внедрения контрактного заказа общественно-значимых пассажирских перевозок», - перечисляются в документе шаги, которые должны быть выполнены в соответствии со Стратегией.

Минэкономики отмечает: тарифообразование на грузовые железнодорожные перевозки затруднено, поскольку отсутствует методология формирования тарифов, в частности их дифференциация по классам грузов.

К тому же, методика и Порядок расчета тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, не соответствуют законодательству и требуют пересмотра.

Как известно, Мининфраструктуры выступило с предложением в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 01.09.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022.

В целом рост стоимости перевозок составит более 30%. Федерация работодателей ТЭК, комментируя эту инициативу, заявила, что повышение тарифов без предварительного проведения системных реформ АО «Укрзализныця» приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, повышение стоимости коммунальных услуг, потерь бюджетом миллиардов гривен и увольнение десятков тысяч работников.