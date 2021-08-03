Подготовка украинской энергосистемы к зиме оказалась под угрозой из-за махинаций и злоупотреблений фирм-посредников на рынке электрической энергии
Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.
"Государственные энергетические компании понесли миллиардные убытки из-за злоупотреблений посредников и спекулянтов. Как следствие - имеем полупустые склады с углем, остановленные ремонтные кампании и риск отключений потребителей во время отопительного сезона», - отметил нардеп.
Одним из примеров таких махинаций, которые обошлись государству в 2 млрд грн Наливайченко привел коррупционную схему с закупкой «Укрзализныцей» электроэнергии по завышенной на 30% цене.
"С января 2019 по сентябрь 2020 года фирмы-посредники закупали электрическую энергию у реальных производителей по цене 1,25 грн/кВт час. И тут же через цепочку подконтрольных компаний перепродавали для нужд государственной «Укрзализныци» уже по 1,68 грн/кВт. В целом за этот период «Укрзализныця» приобрела электрической энергии на 14 млрд грн, переплатив за нее почти 2 млрд грн», - пояснил нардеп.
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По его словам, благодаря работе Временной следственной комиссии парламента эту схему удалось выявить. И сейчас ГБР продлило срок досудебного расследования на 6 месяцев Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров.
Запасы угля упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа. Цены на электроэнергию на протяжении последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средств на закупку топлива и проведение ремонтов.
Оптовые цены на электроэнергию в Украине в течение апреля-июля 2021 года были в 3-4 раза ниже, чем в соседних странах Европы. В июле индекс РДН в Словакии и Польше превышал €100/МВт.год в связи с рекордным ростом цен на уголь и газ.