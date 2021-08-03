Славянская ТЭС компании «Донбассэнерго» 3 августа полностью остановлена из-за аварийного ремонта на энергоблоке №7.

Об этом свидетельствуют данные системного оператора компании «Укрэнерго». Это третье отключение станции за последние полгода.

В целом, по состоянию на 3 августа, в аварийном ремонте находится 13 энергоблоков ТЭС. Еще 14 блоков ТЭС и ТЭЦ не могут работать из-за отсутствия газа и угля.

Отключены от энергосистемы 4 блока АЭС (2 на капитально, 1 на среднем и 1 на текущем ремонте). Еще один турбогенератор блока №2 Ровенской АЭС остаётся в резерве после аварии на подстанции 330 кВ в Ровном.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведения ремонтов.