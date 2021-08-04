Впервые с начала лета на украинские ТЭС за сутки было поставлено больше угля, чем они сожгли.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики на 4 августа.
На все ТЭС 3 августа суммарно поступило 63 100 тонн угля, при этом станции за эти сутки использовали 62 700 тонн.
Больше всего угля за прошедшие сутки было поставлено на Бурштынскую, Запорожскую и Луганскую ТЭС (все три – ДТЭК Энерго). В компании ДТЭК сообщили, что запасы угля пополняются в ежедневном режиме и ресурса на текущий момент достаточно для бесперебойной работы энергосистемы. Также компания рассматривает возможности импорта дополнительных объёмов угля.
Поставки угля на государственные ТЭС «Центрэнерго» по-прежнему не покрывают текущее потребление. Так на государственные ТЭС за сутки поступило 9300 тонн, а использовано – 16300 тонн (почти в 2 раза больше).
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Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.
Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведения ремонтов.