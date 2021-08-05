

«Тарифы нельзя рассматривать отдельно без структурных преобразований всей УЗ в целом. Это касается в первую очередь анбандинга, эти обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, которые должны реформировать УЗ для того, чтобы каждое из четырех направлений УЗ могло само себя обеспечивать», - сказал Жмак.



Он пояснил, что на сегодня, без разделения компании на отдельные по направлениям виды деятельности, убыточные структурные подразделения, в частности пассажирские перевозки, не имеют никаких стимулов уменьшать убыточность своей работы.



"Сейчас за счет кросс-функционального субсидирования нет у пассажирских перевозок никакой мотивации для того, чтобы самосовершенствоваться и зарабатывать деньги. Потому что они уверены в том, что за счет прибыльных грузовых перевозок их убытки будут покрыты», - рассказал Жмак.



Он также отметил: вопрос тарифообразования должен быть связан в первую очередь с реформой всей УЗ, что позволит рассчитать реальную себестоимость услуг по перевозкам и установить сбалансированные тарифы.



«Чтобы говорить о тарифах на грузовые перевозки, сначала нужно грузовые перевозки вывезти из УЗ в отдельное со своим собственным балансом юридическое лицо и внимательно посчитать доходы и убытки, и расходы этой вертикально интегрированной единицы. Потому что сейчас, например, если мы говорим о грузовых перевозках, то они осуществляются шестью региональными железными дорогами – филиалами. В этих филиалах сейчас находятся депо, которые занимаются локомотивами, и таким образом распыляются грузовые перевозки среди шестерых этих региональных дорог», - пояснил Жмак.



Поэтому, по его мнению, сначала необходимо реформировать УЗ, и лишь потом поднимать вопрос тарифов на ее услуги.



"Говорить о том, что мы поднимем тарифы и сразу УЗ расцветет, это абсолютно нецелесообразно и нерационально. Поэтому в первую очередь реформы, а потом тарифы», - подытожил Жмак.



Как известно, Мининфраструктуры хочет повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки, которые в результате станут больше на 30%. Представители промышленности заявили, что такое повышение категорически неприемлемо, так как приведет к удорожанию товаров и услуг для украинцев. К тому же, после роста тарифов происходит снижение объемов перевозок по железной дороге, а значит, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.



Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды прибылей «Укрзализныци» от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а расходуются на содержание непрофильных активов и разворовываются.