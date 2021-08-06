НАК «Нафтогаз Украины» заработал дополнительно $1 млн за счет продажи годового объема украинского бензина с Шебелинского НПЗ (Харьковская обл.) по формуле, основанной на принципе «Роттердам+».

Об этом говорится в сообщении дочерней компании НАКа «Укргаздобычи».

«Шебелинский НПЗ по результатам годовых биржевых торгов по продаже бензинов получил дополнительный доход в размере более $1 млн. Дополнительный заработок удалось получить за счет улучшения цены и изменения структуры реализованных нефтепродуктов», - сообщили в компании.

Госкомпания подчеркнула, что ценообразование по долгосрочным контрактам на бензины Шебелинского НПЗ осуществлялось по формуле с привязкой к среднему значению котировки Argus Eurobob Oxy FOB Rotterdam Barges (порт Роттердама).

По этой формуле «Нафтогаз» продал 145,5 тис. тонн бензина А-92 и А-95.

Напомним, в конце июля НАК «Нафтогаз Украины» продал украинский бензин со своего Шебелинского НПЗ по цене Роттердам+ $23/т. АО «Укрзализныция» в июле приобрела дизельное топливо у Кременчугского НПЗ по цене в порту Роттердам + $50 на тонне.

«Бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту «Роттердам+» затраты на доставку к потребителю в Украине.