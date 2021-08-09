Кто мог бы стать новым украинским лидером? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает футуролог Алексей Толкачёв.
«К сожалению, Украине всё ещё нужна лидерская форма правления – до демократии мы пока не доросли. Но лидера нужно лишить функций карателя, царя, хозяина и верховного судьи. Он не должен быть самодержцем. Я бы хотел, чтобы наш следующий лидер был стратегом и, в терминологии Стругацких, прогрессором. Моя мечта – сделать президентскую ветвь власти стратегической, наряду с законодательной, исполнительной и судебной. Пусть он предопределяет, какой будет Украина через тридцать лет – и, исходя из этого, строит стратегию», - считает гость программы.
По его мнению, сейчас стратегическое планирование упирается в нехватку денег.
«В США и в Китае денег очень много, там рынок перегрет. У нас большой дефицит денег – те, кто их награбил, не торопятся с ними расставаться. А те, кто честно заработал деньги, опасается отдавать значительную их часть на новые проекты. Вот почему Украине пока нужно привлекать иностранные инвестиции», - говорит Алексей Толкачёв.
Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что Украине нужно критическое потрясение, которое заставит нацию проснуться.
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Также Politeka сообщала, что Толкачёв сравнил Петра Порошенко и Владимира Путина в качестве глав своих государств.