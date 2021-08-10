Глава киевского отделения «Национального корпуса» Сергей Тамарин в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что осенью Украину может накрыть очередная волна протестов.

«Осенью планируется опять же второй этап переговоров Украины о продолжении сотрудничества с Россией. Заведомо проигрышных переговоров. Потому что Россия уже договорилась и с Вашингтоном, и с европейскими своими партнерами по полноценной работе «Северного потока-2», по дальнейшим экономическим взаимоотношениям. Единственный в этом, так сказать, камень преткновения – это Украина и якобы попытки европейцев и наши интересы защитить, и не потерять свои. А от сотрудничества с Россией, конечно, они больше получат, чем от поддержки Украины. Поэтому Украину подталкивают на продолжение сотрудничества с Россией, на пролонгацию этих договоров по транзиту газа», - говорит глава киевского отделения «Нацкорпуса».

Также Тамарин отмечает, что будет попытка имплементировать «формулу Штайнмайера».

По его словам, все это может вызвать волну акций протеста, поэтому власти решили бороться с активистами «как информационно, так и физически».

«Просто уничтожать вот это ядро, которое способно оказывать сопротивление, которое способно отстаивать не только свои интересы, но и интересы страны. Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на самовыражение», - подчеркнул он и добавил, что это является проблемой для власти.

Как сообщала Politeka, в «Нацкорпусе» прокомментировали обыски у членов Азовского движения: «Желание власти зачистить улицу».

Также Politeka писала, что Билецкий заявил, что Запад нам навязывает «формулу Штайнмайера».