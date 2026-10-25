Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 26 жовтня по 1 листопада обіцяє мінливу хмарність та короткочасні опади тричі протягом тижня, а максимальна температура повітря вдень сягне +17°.

Синоптики вже попереджали про короткочасні дощі наприкінці жовтня, і новий робочий тиждень в Одеській області знову пройде під знаком мінливої хмарності та періодичних опадів, хоча різких перепадів температури не очікується.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Одеській області з 26 жовтня по 1 листопада коливатиметься від +13° до +17°.

У понеділок, 26 жовтня, в Одеській області очікується хмарно з проясненнями, повітря вдень прогріється до +16°, а вночі лише трохи охолоне — до +15°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 27 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +17° — це буде найтепліший день тижня, вночі ж похолодає до +13°. Хмарність залишиться мінливою, можливі опади збережуться.

У середу, 28 жовтня, небо проясниться — очікується мінлива хмарність без опадів. Удень повітря утримається на позначці +16°, вночі похолодає до +12°.

У четвер, 29 жовтня, погода буде малохмарною, опадів не передбачається. Вдень температура залишиться на рівні +16°, а вночі опуститься до +11°.

У п'ятницю, 30 жовтня, хмарність знову стане мінливою з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +15°, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +10°.

У суботу, 31 жовтня, в Одеській області знову можливі опади на тлі хмарної з проясненнями погоди. Це буде найпрохолодніший день тижня — вдень лише +13°, вночі так само +10°.

У неділю, 1 листопада, хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень повітря прогріється до +14°, а вночі похолодає до +9°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 27 жовтня, з температурою +17°, а найпрохолоднішим — субота, 31 жовтня, коли вдень буде лише +13°. Загальний перепад температур за тиждень складе 4°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, вівторок та суботу.

Оскільки протягом тижня тричі можливі опади, одеситам варто мати при собі парасольку та взуття по погоді, а водіям — бути особливо обережними на мокрій дорозі. У дні без опадів погода буде комфортною для прогулянок, проте вечорами й вночі помітно холодає, тож варто вдягатися тепліше, особливо людям похилого віку.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про короткочасні дощі: прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 24 по 30 жовтня.

Також Politeka повідомляла, одеську область очікують короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 жовтня.

Як повідомляла Politeka, одеську область знову накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 жовтня.