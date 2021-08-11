Существенные инвестиции в электрические сети Украины начались лишь в 2021 году и электросети все еще находятся в критическом состоянии и не могут гарантировать потребителям бесперебойного электроснабжения.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

«На уровне городских сетей, трансформаторных подстанций – все находится сейчас в критическом состоянии. Потому что на протяжении многих лет мы очень мало вкладывали средств в обновление. Нам нужно действительно очень существенно заменить всю эту сеть в следующие 5-7 лет. И если мы этого не сделаем, то количество аварий и количество потерь электроэнергии будет только расти», - сообщил эксперт в эфире телеканала «Украина24».

Он подчеркнул, что если сегодня остановить инвестиции в обновление сетей, то последствия для энергосистемы будут катастрофические.

«За 10-15 лет мы неизбежно столкнемся с острым дефицитом. Будет увеличивать потребление электроэнергии в домохозяйствах, а сети к этому абсолютно не готовы», - добавил эксперт.

Как сообщалось, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.