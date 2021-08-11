На должность главы Укрзализныци Кабинет министров рекомендовал назначить Александра Камышина - человека, близкого к аграрной сфере.

Поэтому аграрии ожидают от компании улучшения сервиса и позитивных изменений. Также они рассчитывают, что деньги, полученные от повышения тарифов, будут использованы для обновления подвижного состава. Об этом заявил Президент Центра аграрной логистики и инфраструктуры Владислав Белах.

"Мы четко понимаем, что нынешний урожай будет достаточно большой. Поэтому бы хотелось, чтобы железная дорога вовремя предоставляла сервис, который будет необходим аграриям. Это, пожалуй, главный вызов, который в этом году будет по аграрному направлению, и бесперебойная работа в этот сезон – основное, что требуется от железной дороги. Чтобы все объемы были вовремя вывезены, чтобы было необходимое количество вагонов, а сама логистика не была проблемной, как было несколько лет назад», - пояснил он.

Он также отметил, что аграрии не против повышения тарифов на перевозки, если эти деньги будут вложены в развитие компании.

"Состояние железной дороги достаточно плачевное и требует неотложного реформирования. И если весь рынок и все грузоотправители получат дивиденды по обновлению состава и обновление инфраструктуры - то, я думаю, вопрос повышения тарифов нивелируется», - убежден Белах.

Как известно, Иван Юрик написал заявление об увольнении из Укрзализныци. Наблюдательный совет его заявление поддержал и рекомендовал назначить на его место Александра Камышина. Он известен в аграрных кругах как издатель Latifundist Media, а также совладелец нескольких аграрных компаний, среди которых холдинговая компания «Грано Групп», Північноукраїнський агропромышленная компания », Ріпкинське ХПП. Кандидатуру Кубракова также одобрил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как известно, недавно Мининфраструктуры выступило с инициативой повысить тарифы на железнодорожные грузовые перевозки, а стоимость внеклассных грузов привести к уровню первого класса. Из-за этого тарифы для перевозчиков вырастут на 30%.

В свою очередь в Федерации работодателей заявили, что Укрзализныця потеряла доверие бизнеса из-за бесконечного повышения тарифов, в то время как качество услуг компании каждый раз ухудшается. Возврату этого доверия не способствуют ни постоянные кадровые изменения, ни непрозрачное тарифоуторення. Компании стоит начать системные изменения, приобщив к этому процессу представителей бизнеса и экспертной среды.