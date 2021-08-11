Идея Кабинет Министров ввести акциз на электроэнергию из возобновляемых источников энергии станет четким сигналом для иностранных инвесторов пересмотреть свои платы по инвестициям в Украину.

Об этом в статье для издания KyivPost пишет Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям и отношениям с инвесторами SCM.

«Это сигнал инвестиционному сообществу о том, что в Украине обещания и гарантии не выполняются. Следовательно, риск капитала намного выше, а инвестиции будут меньше», - пишет Джок Мендоза-Вилсон

Инициативу ввести акцизный налог он назвал необдуманным и опрометчивым шагом, который лишь ухудшит отношение инвесторов к Украине.

«Введение налога на сектор, который ведет к более зеленой, низкоуглеродной экономике и будущей энергетической безопасности Украины, идет вразрез с политикой правительства Украины, которое стремится увеличить инвестиции в энергетику, чтобы помочь преобразовать сектор, интеграцию с европейскими странам», - добавил Мендоза-Вилсон.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный налог на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.