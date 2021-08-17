Политолог Игорь Петренко в программе Екатерины Павловой «MY.UA» заявил, что Украина слишком поздно заняла жесткую позицию по «Северному потоку-2».

«О «Северном потоке» мы знаем еще с 2012 года… В 2019 году уже больше половины было построено – процентов 60, если не больше. Позиция Украины была очень тихая и спокойная по этому поводу. Что говорил Порошенко? Порошенко заявлял о том, что не достроят этот поток, поскольку не дадут американцы. Вот мы надеялись исключительно на американцев, а в конечном итоге, видите, администрация поменялась и все», - говорит эксперт.

Петренко отмечает, что бывший президент США Дональд Трамп тоже не особо хотел вводить санкции – на этом настаивали конгрессмены.

«Сейчас Украина более жесткая в этом, но немножко время упущено. И вряд ли мы сможем остановить достройку его… Но вопрос сертификации и введения в коммерческую эксплуатацию остается открытым», - сказал он, добавив, что Украина еще может на это повлиять.

Также политолог объяснил, почему канцлер Германии Ангела Меркель не остается на Крымскую платформу.

«Я думаю, что здесь вопрос того, что она не хочет вносить смуту в свои отношения с Российской Федерацией. Хотя Германия будет присутствовать на Крымской платформе – я в этом более чем уверен – но на уровне не канцлера, а рангом немножко пониже», - резюмировал Петренко.

Как сообщала Politeka, Охотин заявил, что приезд Меркель – это знаковое для Украины событие.

Также Politeka писала, что Решмедилова объяснила, зачем Меркель едет в Украину.



