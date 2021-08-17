Политолог Игорь Петренко в программе Екатерины Павловой «MY.UA» заявил, что Украина слишком поздно заняла жесткую позицию по «Северному потоку-2».
«О «Северном потоке» мы знаем еще с 2012 года… В 2019 году уже больше половины было построено – процентов 60, если не больше. Позиция Украины была очень тихая и спокойная по этому поводу. Что говорил Порошенко? Порошенко заявлял о том, что не достроят этот поток, поскольку не дадут американцы. Вот мы надеялись исключительно на американцев, а в конечном итоге, видите, администрация поменялась и все», - говорит эксперт.
Петренко отмечает, что бывший президент США Дональд Трамп тоже не особо хотел вводить санкции – на этом настаивали конгрессмены.
«Сейчас Украина более жесткая в этом, но немножко время упущено. И вряд ли мы сможем остановить достройку его… Но вопрос сертификации и введения в коммерческую эксплуатацию остается открытым», - сказал он, добавив, что Украина еще может на это повлиять.
Также политолог объяснил, почему канцлер Германии Ангела Меркель не остается на Крымскую платформу.
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«Я думаю, что здесь вопрос того, что она не хочет вносить смуту в свои отношения с Российской Федерацией. Хотя Германия будет присутствовать на Крымской платформе – я в этом более чем уверен – но на уровне не канцлера, а рангом немножко пониже», - резюмировал Петренко.
Как сообщала Politeka, Охотин заявил, что приезд Меркель – это знаковое для Украины событие.
Также Politeka писала, что Решмедилова объяснила, зачем Меркель едет в Украину.