Средняя операционная рентабельность грузовых перевозок УЗ составляет 22,5%, это очень высокий показатель. Суммарная операционная рентабельность УЗ значительно ниже из-за убытков в других сегментах, в частности - в пассажирских перевозках. Очередное повышение тарифов на грузовые перевозки может снова не привести к ожидаемому повышению суммы капитальных инвестиций, если не будут решены проблемы с убыточностью других сегментов

Об этом идет речь в аналитике, которую подготовили в "ГМК Центр".

"Вновь назначенный глава компании Александр Камышин заявил, что в УЗ начинается "Большое строительство". Такая инициатива очень актуальна для компании, так как уровень износа ее основных средств является критическим, и особенно это касается парка локомотивов. При этом сумма инвестиций снижается, а уровень выполнения планов по инвестициям не превышает 68%", - сказано в материале.

Но, согласно анализу статистических данных, проведенном в компании, повышение тарифов на грузовые перевозки еще ни разу не приводило к росту капитальных инвестиций. Поэтому, для повышения общей операционной рентабельности УЗ, компания должна навести порядок в убыточном пассажирском сегменте.

Напомним, Укрзализныця в срочном порядке повысила тарифы на грузовые перевозки. Рост был запланирован на 1 сентября, но УЗ разослала во все филиалы уведомление, что цены изменятся уже с 17 августа.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young заявили, что Укрзализныця в данный момент состоит из 34 филиалов, из которых 25 – непрофильные и вспомогательные. Управление таким количество филиалов неэффективно, поэтому УЗ необходимо разделить на бизнес-секции, а также разработать механизм прозрачного тарифообразования. Все это поможет привлечь в компанию инвестиции и провести модернизацию.