Компания ДТЭК Энерго выполнила 16 из 28 запланированных на этот год ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Сумма инвестиций составила 878 млн грн, к концу года они достигнут 2,5 млрд грн

Об этом сообщила прессслужба компании.

"Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и миллиардные долги, мы выполняем свои обязательства. Мы накапливаем угля на складах как за счет добычи на наших шахтах, так и импорта топлива из-за рубежа. Наши маневровые ТЭС обеспечивают надежность работы энергосистемы во время пиков потребления. Также мы вкладываем средства в ремонты нашего оборудования – в целом в этом году планируем инвестировать почти 2,5 млрд гривен», - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Активизировать ремонта кампанию, отметили в компании, стало возможным благодаря нормализации в августе ситуации на рынке электроэнергии. Это позволило достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду.

На сегодня у "ДТЭК Энерго" в стадии реализации 5 ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. До конца года компанией запланировано реализовать еще 8 плановых ремонтов энергоблоков ТЭС.

Как сообщалось ранее, несмотря на недавний кризис в энергетике, за январь-июль этого года на шахтах «ДТЭК Энерго» ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 9,8 млн тонн энергетического угля. Кроме того, в компании начали импорт топлива.

13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши. Отгрузка первой партии ожидается уже на этой неделе. Кроме того, в компании ожидают уголь из Казахстана, а также ведут переговоры с поставщиками из США.