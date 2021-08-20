Антикоррупционные активисты, которые в течение последних 3 лет пытались построить карьеру на изначально надуманном деле "Роттердам+", окончательно утратили к нему интерес
Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в своем блоке для издания "Корреспондент".
"Все эти ЦПК, активисты и прочие расследователи и разоблачители уже проигнорировали шесть (шесть!) заседаний ВАКС по иску ферросплавных заводов Коломойского и разного рода общественников по формуле "Роттердам+". Им больше не интересно. Заседания сорваны, да они больше никому и не нужны", - заявил политолог.
Он подчеркнул, что такие активисты прекрасно понимают и уже давно, что никаких перспектив у дела нет.
"Все государственные экспертизы единогласно подтвердили, что формула "Роттердам+" не нанесла ущерба ни потребителям электроэнергии, ни государству в целом. Из скандала в карьерном плане выжали максимум. Обвиняли в страшной "зраде" всех, кто попадался под руку, до пятого президента включительно. Вводили людей в заблуждение. В этом плане все получилось. А судебных перспектив нет, как не было ни слова правды в обвинениях", - считает Сазонов.
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Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.