После скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и на металлургическую продукцию.

Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62% -ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% - до $134 за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев. По данным Bloomberg стоимость фьючерсов на Даляньской сырьевой бирже по итогам торгов в четверг опустилась сразу на 6,2%. И теперь перед украинскими властями стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет. Об этом написал экономист Борис Кушнирук в своем блоге для Лига.



«Все больше международных аналитических групп, горнодобывающих и металлургических компаний мира начали заявлять о вероятности существенного сокращения производства стали в Китае до конца года. При этом, некоторые крупные китайские производители стали уже заявили о сокращении производства. Ощущение, что мировые сырьевые рынки перегреты есть у многих экспертов. И падение цен на фьючерсы на руду и кукурузу лишь отражает риски общего снижения цен на все сырьевые товары — нефть, аграрную и металлургическую продукцию», - подчеркнул эксперт.



По его убеждению, для Украины главная задача для правительства и Нацбанка — быть готовыми к существенному снижению цен на основные украинские экспортные товары, а также на потерю интереса инвесторов к украинским долговым бумагам — государственных и корпоративных.



«Падение цен на основные экспортные товары, с одной стороны, приведет к падению доходов компаний-экспортеров , а соответственно – госбюджета. А с другой — ухудшит условия для осуществления внешних заимствований. При этом давление на курс национальной валюты усилится. Правительство должно даже при реализации самых негативных экономических и политических сценариев обеспечить контролируемое ослабление курса гривны до 29-30 гривен за доллар к концу следующего года», - подчеркнул экономист.