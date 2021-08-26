Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин в соответствии с формулой «Роттердам+», обязав все АЗС снизить цены на А-95 на 1,15 грн/л

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики.

Цены на дизтопливо правительство обязало снизить на 53 коп./л.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в конце августа не должна превышать 30,53 грн/литр, на дизтопливо - 28,11 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна затрат на логистику.

Напомним, «бензиновая» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+» которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту «Роттердам+» затраты на доставку к потребителю в Украине.