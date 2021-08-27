Цена на уголь по контракту ДТЭК и Центрэнерго из США составила 3150 грн/т, в то же время государственные шахты вынуждены продавать свой уголь по цене в 2 раза ниже

Об этом сообщил нардеп, лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"По моей информации, уголь из США обошелся украинским ТЭС в 3 150 грн за тонну. Такая на сегодня в мире объективная цена на уголь", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что при этом украинские государственные шахты вынуждены продавать уголь за 1650 грн/т.

По его словам, вообще в Украине, за исключением 2016 - 2019 годов, когда действовала формула импортного паритета, не существовало экономически обоснованных цен на уголь.

"Как следствие наши шахты стали хронически убыточными. У государственных шахт нет средств ни на оплату электроэнергии, ни на своевременную выплату заработной платы. Вот мы и имеем результат - госшахты сокращают добычу угля, а его дефицит страна покрывает за счет импорта по 3150 грн за тонну», - подытожил Волынец.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы. В ДТЭК импорт угля назвали крайним и временной мерой для поддержания стабильной работы энергосистемы, назвав украинский уголь - ключевым приоритетом.