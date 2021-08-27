Оптовая цена на электроэнергию в Украине должна покрывать расходы производителей электроэнергии на закупку топлива, в том числе по импорту.

Об этом сообщил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

"При цене угля в 3150 грн/т точка безубыточности работы ТЭС находится на уровне 2-2,2 грн/кВт*ч. Такая цена – это минимально необходимый уровень, при сохранении которого можно надеяться на дальнейшую покупку угля», - отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что именно установление нормальной рыночной цены на электроэнергию в августе открыло путь первому кораблю с углем для Украины из США.

«В этом контексте важно соблюдать, прежде всего экономических, а не популистских подходов в отношении регулирования рынка э/э», - подчеркнул Омельченко.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы. В ДТЭК импорт угля назвали крайним и временной мерой для поддержания стабильной работы энергосистемы, назвав украинский уголь - ключевым приоритетом.