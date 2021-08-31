НКРЭКУ на заседание 1 сентября может отменить часть ограничений, которые не давали возможности недобросовестным трейдерам спекулировать на рынке электрической энергии.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«Наша песня хороша... Завтра НКРЭКУ планирует в очередной раз изменить Правила работы рынка, чтобы дать подзаработать трейдерам, как я понимаю», - сообщил нардеп.

Он напомнил, что как раз манипуляции трейдеров-спекулянтов привели к тому, что сейчас в стране сложная ситуация с запасами угля.

Нардеп призвал НКРЭКУ воздержаться от очередных необдуманных изменений в правила рынка электрической энергии и дать возможность реальным производителям возможность подготовиться к отопительному сезону.

«Еще ни один отопительный сезон у нас не проходил по одним правилам. Постоянно в НКРЭКУ что-то по ходу придумывали, меняли и в конце концов никто прогнозировать ситуацию заранее не имел возможности. Единственное, что сейчас нужно отрасли, это понимание, что в этом отопительном сезоне правила меняться не будут. Никто не способен планировать свою работу, когда каждую неделю существует риск, что на заседании НКРЭКУ снова пересмотрят правила рынка», - отметил нардеп.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного недобросовестными трейдерами-спекулянтами, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась. Манипуляции трейдеров были приостановлены и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В повестке дня заседания НКРЭКУ 1 сентября предусмотрен проект решения об отмене части недавних решений НКРЭКУ, которые сделали невозможными манипуляции спекулянтов и посредников на рынке электрической энергии.