В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин политический эксперт Николай Спиридонов рассказал, хорошо ли для страны наличие монобольшинства.

«По этому поводу есть разные мнения, я в этом году работал на выборах в Армении и там очень интересно прописано законодательство, партия получает то, что мы называем монобольшинством, набрав 54% голосов. И вот правящая партия набрала 53,9% голосов, возможно, намеренно не докрутили, чтобы были еще две партии влиятельные в парламенте Армении, чтобы ответственность эту разделить. Поэтому монобольшинство, с одной стороны, оно и хорошо, но это делает и единоличную ответственность», - подчеркнул он.

Спиридонов рассказал, что когда страна имеет определенные проблемы в экономике или еще какие-то, то уже очень трудно перевести их на кого-то. Поэтому это, конечно, блестящая победа, считает он, даже неслыханная победа для Украины, но, с другой точки, зрения, возможно, было бы удобнее ответственность определенным образом разделить. Не пытаться одним ртом укусить сразу несколько пирогов, акцентировал он, и не с кем ими не поделиться.

«Но у нас политики, как правило, стратегически не мыслят, а стараются как можно больше контролировать. Бывают даже украинские политики, которые пытаются лично контролировать все до последних участковых комиссий и последних агитаторов контролировать только лично. Это неправильно, надо этот контроль частично делегировать. По моему мнению, все же монобольшинство от любой партии – это скорее все же вредно, чем хорошо», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Рябцева, что именно мы позволяем государству быть таким, какое оно есть.