Цикл роста мировых цен на сырье закончился, отечественные экспортеры уже не смогут обеспечивать значительный приток валюты и страну ожидают тяжелые времена. Об этом говорится в материале «Главкому» "Экономика времен пандемии. Тревожное благополучие Украины"»

Главком отмечает, что на сегодня в мире завершается фаза мнимого выздоровления после пандемии, когда значительный объем закачанных финансовых ресурсов преимущественно перешел в рост цен на сырьевых рынках.

«Рост цен на продукцию аграрного сектора, металлургии и железорудное сырье было скорее субъективным, чем обоснованным. Достигнув «пика оптимизма», мировая экономика начала катиться вниз. Это означает, что очень скоро заложников сырьевой конъюнктуры, таких как Украина, ждут нелегкие времена», - говорится в материале.

По мнению автора, дальнейшее развитие ситуации во многом будет определяться тем, с какими потерями пройдут эту негативную фазу отечественные экспортеры, ведь это окажет значительное влияние на экономику страны. Кроме того, многое будет зависеть от тарифной и фискальной политики государства. Насколько она будет разумной. Ведь усиление налоговой нагрузки на отрасли, обеспечивают поступление валюты в страну, может спровоцировать финансовый и бюджетный кризис.

«Худшее, что можно сделать при такой перспективе – не реагировать на реалии мировой конъюнктуры, от которых Украина традиционно зависима. И попытаться зарабатывать на убытках экспортеров, а к этому все идет. Выдавливая в бюджет максимум возможного, государство лишает запаса прочности основных поставщиков валюты в бюджет. Следствием этого может стать падение курса гривны. Через что обесценятся сбережения граждан и подорожают импортные товары. А без того высокая инфляция (10,1% в годовом выражении по итогам июля) будет еще выше», - прогнозирует Главком.

Ранее сообщалось, что 19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $ 134,05 / т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.