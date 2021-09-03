Соединенные Штаты собираются дать Украине большой кредит. Подробнее об этой финансовой помощи рассказал политический эксперт Руслан Бизяев в программе «Прогноз » .

Как рассказывает политолог, президент Зеленский имел в США несколько встреч, где обсуждалась экономическая сторона американо-украинских отношений. Попутно он напоминает, что еще перед визитом Украина получила 60 миллионов долларов от Министерства обороны США.

Кроме этого, говорит Бизяев, планируется и другая помощь. «Администрация Байдена рассматривает вопрос о предоставлении помощи в размере 45 миллионов долларов для поддержки социально незащищенных слоев на Донбассе и 14 миллионов долларов планируется выделить на помощь в борьбе с коронавирусом», - сообщает эксперт.

Но больше всего, подчеркивает он, Украина ждет 3 миллиарда долларов от США через Экспортно-импортный банк кредитов. Бизяев объясняет, что такие ожидания на эту сумму государство возлагает из-за сложного периода отопительного сезона осенью-зимой. «Правда это не безвозмездная помощь, как в случае с рядом других программ Правительства США, это кредит, а кредит даже на самых льготных условиях нужно отдавать», - подчеркивает Бизяев.

Также эксперт ссылается на издание Bloomberg, согласно которому после победы Джо Байдена на выборах в США в январе 2021 года одно из его доверенных лиц пообещало экономическую поддержку Украине от администрации президента. «И как мы видим в данном случае слово не разошлось с делом», - отмечает он.

С другой стороны, Бизяев рассказывает, что в некоторых телеграмм-каналах этот кредит называют взяткой Украине, данной за смену позиции по поводу достройки «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что встреча президентов Украины и США пройдет как добродушный разговор .