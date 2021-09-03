Падение цен на мировых рынках на железную руду приведет к уменьшению поступлений валютной выручки в страну, что осложнит погашение внешнего долга Украины. Об этом говорится в материале "Главкома" "Экономика времен пандемии. Тревожное благополучие Украины".

Главком напомнил, что мировые цены на сырье начали расти в середине прошлого года, в частности, стоимость железной руды поднималась с $87 за тонну в 2020 году до $225 в июне 2021 года. Однако благоприятный для отечественных экспортеров период уже закончился и сейчас цены начали снижаться. Так, стоимость железной руды только за сутки 20 августа упала на 7,6% – до самого низкого показателя с конца марта 2021 года: $134 за тонну.

«Для Украины крайне важно правильно понимать тенденции, которые происходят на мировых рынках сырья, потому что колебания цен касаются, в первую очередь, наших основных экспортных товаров», - отмечается в материале.

Вследствие падения цен на ключевые товары отечественного экспорта уже в ближайшее время ожидается снижение экспортной выручки и всего, что с этим связано: уменьшение поступлений в госбюджет, ухудшение торгового сальдо, усиление давления на курс гривны, сокращение доходов предприятий-экспортеров, рост дефицита бюджета и проблемы с выплатами по социальным статьям. Кроме того, может усилиться инфляция.

По прогнозам экспертов, снижение мировых цен будет наиболее ощутимым ближе к концу года, в отопительный сезон, когда Украине придется тратить валюту на импорт газа и угля. Поэтому на фоне уменьшения поступлений валюты от экспортеров и рост ее расходов на импортные энергоносители, вполне вероятным является увеличение проблем с выплатой внешних долгов в валюте. В частности, в сентябре-декабре Украина должна оплатить по внешним обязательствам $3,72 млрд.

"Сейчас актуален вопрос, как экспортеры пройдут негативную фазу суперцикла и не приведет ли это к обострению бюджетных и социальных проблем? Многое зависит от тарифной и фискальной политики государства. Насколько она будет разумной», - подытожил автор материала.

Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и продукцию металлургов заканчивается, скоро отечественным предприятиям ГМК будет сложно конкурировать на мировых рынках, поэтому в таких условиях недопустимо повышать для них налоги.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.