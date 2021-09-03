Производители электрической энергии вынуждены импортировать уголь в том числе из США, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона и недопущения попадания страны в зависимость от поставок электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Угольные котировки в Роттердаме дошли до 140 долларов. Фактически исторический максимум. Договорились покупать в США по 120 дол. Это для наших ТЭС тоже очень дорого. Но нужно импортировать уголь, чтобы гарантировать зимой стабильную работу энергосистемы. И не дать козырь в руки тем, кто только и ждет возможности продавить "по объективным причинам" импорт электроэнергии из РФ или Беларуси», - уверен политолог.

Он добавил, что у ТЭС, которые все лето продавали электроэнергию вдвое ниже стоимости, объективно нет средств на закупку дорого угля. Поэтому они урезают все прочие расходы, берут кредиты под закупку топлива.

«Политическое решение? Отчасти да. Энергетическая независимость Украины обязательная составляющая независимости вообще. И ставить себя в зависимость от агрессора - преступно. Так что лучше покупать американский уголь, гарантируя свою независимость и давая работу украинским энергетикам, чем подсаживаться на российскую иглу», - уверен политолог Сазонов.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.