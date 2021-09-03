Проект закона №5599 об олигархах противоречит нормам Конституции Украины и не может быть принят в редакции, предложенной Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина», - говорится в письме Денисовой к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

В первую очередь Конституции противоречит наделение президента и СНБО полномочиями ограничивать прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и тому подобное.

Денисова призвала направить проект закона на проверку в Венецианскую комиссию.

«На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия)», - предлагает Денисова.

В противном случае, проект закона будет оспорен в Конституционном суде.

«В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст.15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о неонституционности такого закона», - добавила Денисова.



Ранее законопроект №5599 (об олигархах) неоднократно критиковался действующими юристами и учеными-правоведами, как нарушающий принцип правовой определенности.