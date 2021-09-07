Темпы накопления угля на складах ТЭС с начала сентября увеличились до 11500 тонн/сутки

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики. По данным ведомства, 6 сентября на ТЭС было поставлено 51,1 тыс. т, при этом использовано 39,6 тыс. т.

Суточный прирост запасов угля на ТЭС составил 3,7%. С начала сентября запасы угля увеличились на 27,2 тыс. т до 766 тыс. т. Самый большой запас угля зафиксирован на Кураховской, Луганской и Ладыжинской ТЭС. Все три станции принадлежат «ДТЭК Энерго».

Напомним, накануне «Укрэнерго» также зафиксировала рост запасов угля на складах ТЭС. Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.

В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. Тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.