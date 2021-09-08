Государственная Калушская ТЭЦ обратилась к Кабинету Министров с просьбой решить проблему заниженных ценовых ограничений (прайс-кэпов) в Бурштынском энергоострове, которые привели к остановке станции и невозможности закупать уголь

Об этом говорится в письме руководства ТЭЦ к правительству, копия которого есть в распоряжении редакции.

"Себестоимость электроэнергии значительно выше цен, установленных НКРЭКУ для Бурштынского энергоострова. Невозможность приобретения угля и газа для нужд предприятия может привести к полной остановке работы оборудования ТЭЦ. Остановка ТЭЦ однозначно приведет к остановке химически-опасного объекта «Карпанафтохим», негативным экологическим последствиям и техногенной катастрофе», - говорится в письме ТЭЦ.

Промедление с решением проблемы убыточности государственной ТЭЦ поставит под угрозу социальное положение жителей города Калуша и срыв отопительного сезона.

Руководство ТЭЦ призвало правительство повлиять на НКРЕКП для повышения ценовых ограничений в регионе Бурштынского энергоострова, которые позволят ТЭЦ возобновить работу и закупку угля.

«Для недопущения срыва отопительного сезона и наступления негативных экологических последствий, просим увеличение максимальной границы цен на РДН и ВГС до уровня ценовых ограничений в ОЭС Украины и предоставления ТЭЦ кредита на пополнение оборотных средств», - говорится в письме.

Напомним, 31 августа прекратила работу Калушская ТЭЦ из-за нехватки угля. ТЭЦ работает отделенная от основной энергосистемы Украины, в Бурштынском энергоострове. Цена, по которой государственная ТЭЦ может продавать электроэнергию ограничена решением НКРЭКУ и не покрывает себестоимость производства электроэнергии.