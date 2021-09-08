Планы правительства Украины ввести новый акциз на электроэнергию с возобновляющих источников энергии в размере 3,2% ухудшит инвестиционную привлекательность страны.
Об этом говорится в заявлении Европейско-Украинскому энергетического агентства (EUEA).
«Нестабильная нормативно-правовая база с ретроспективными изменениями законодательства, в том числе инициатива введения акциза на электроэнергию с ВИЭ (законопроект уже прошел первое чтение), плохо отразится на инвестиционном климате страны», - говорится в заявлении.
В EUAE отметили, что за последние годы в развитие сектора возобновляемых источников энергии были инвестировано 10 млрд евро.
«Инвесторы потратили более 400 млн евро на модернизацию электроэнергетической инфраструктуры, где были построены электростанции ВИЭ», - добавили в ассоциации.
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Инвестиции в ВИЭ обеспечили создание по меньшей мере 40 тыс. рабочих мест.
Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.
Правительство нарушило обязательства по оплате «зеленой» электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.
Кроме того, Кабинет министров объявил о намерении ввести акцизный налог на «зеленую» энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.
Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.