Планы правительства Украины ввести новый акциз на электроэнергию с возобновляющих источников энергии в размере 3,2% ухудшит инвестиционную привлекательность страны.

Об этом говорится в заявлении Европейско-Украинскому энергетического агентства (EUEA).

«Нестабильная нормативно-правовая база с ретроспективными изменениями законодательства, в том числе инициатива введения акциза на электроэнергию с ВИЭ (законопроект уже прошел первое чтение), плохо отразится на инвестиционном климате страны», - говорится в заявлении.

В EUAE отметили, что за последние годы в развитие сектора возобновляемых источников энергии были инвестировано 10 млрд евро.

«Инвесторы потратили более 400 млн евро на модернизацию электроэнергетической инфраструктуры, где были построены электростанции ВИЭ», - добавили в ассоциации.

Инвестиции в ВИЭ обеспечили создание по меньшей мере 40 тыс. рабочих мест.

Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.

Правительство нарушило обязательства по оплате «зеленой» электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.

Кроме того, Кабинет министров объявил о намерении ввести акцизный налог на «зеленую» энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.