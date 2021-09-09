Грозит ли Украине новый «пакт Молотова – Риббентропа»? Могут ли серьёзные игроки договориться о нашей судьбе без нашего участия? На этот вопрос в программе Руслана Бизяева «Культ личности» отвечает руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев.

«Украине грозит оказаться в положении страны уже не второй, а третьей лиги. Это – риск ближайшего будущего. Целостность Украины – важный элемент европейской безопасности, поэтому не может быть речи о её распаде, тем более неуправляемом. Но существует высокий риск конфликтов, поэтому внешнее вмешательство в украинские дела будет усиливаться. В наибольшей степени это касается той части нашей элиты, которая даже ментально несамостоятельна. Ближайшее будущее Украины, которое я вижу – это активно развивающаяся децентрализованная провинция», - полагает эксперт.

Он также коснулся тех вопросов, где Украина, по его мнению, могла бы работать на опережение.

«Мы могли бы решать проблему Донбасса, проблему возвращения границы на прежнее место. Крым – это трудно решаемая проблема и, скорее, повод для отсутствия диалога. Вопрос в том, останется ли Украина на своём хуторе, пусть даже после ухода России – или она вернётся в большой континентальный диалог», - говорит Андрей Ермолаев.

Как сообщает Politeka , ранее он высказался о том, что, по его мнению, гарантирует безопасность страны.