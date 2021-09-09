Запасы угля на ТЭС, по состоянию на 9 сентября, выросли на 4% до 765 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Положительная динамика накопления угля на ТЭС сохраняется в течение последних двух недель. За это время запасы выросли более чем на 7%.

Так с начала сентября на ТЭС поступило 376 тыс. т, а использовано было 355 тыс. т.

По данным Минэнерго, среднесуточная поставка угля на ТЭС в начале месяца удерживается на уровне 40-50 тыс. т.

Больше всего угля за 9 дней сентября поступило на Кураховскую, Бушртынскую и Запорожскую ТЭС. Все они принадлежат «ДТЭК Энерго».

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.