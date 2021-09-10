«Укрзализныця» и Министерство инфраструктуры сообщили о намерении повысить тарифы на перевозки грузов 1 класса на 9% уже с 1 января 2022 года

Об этом идет речь в приказе, опубликованном на сайте МИУ.

Таким образом, учитывая предыдущий приказ, принятый 17 августа, тарифы на грузовые перевозки 1 класса вырастут в целом на 40%. А за 5 лет тарифы увеличились более чем вдвое.

Свое решение в МИУ объяснили «сокращением диспропорции между уровнями тарифных классов грузов и совершенствованием тарифной политики на железнодорожном транспорте».

По подсчетам ведомства, это даст УЗ дополнительные доходы в размере 2,3 млрд грн и позволит «увеличить финансовую возможность для обеспечения ремонта основных средств и инфраструктуры, направить средства на освоение капитальных инвестиций для обеспечения безопасности движения поездов».

Напомним, согласно отчету, представленном Временной следственной комиссией ВР, «Укрзализныця» находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионального управления топ-менеджмента. Так, согласно их отчету, за пять последних лет основные фонды УЗ потеряли треть своей стоимости, а объем капитальных инвестиций составил всего 65%. При том, что за пять лет тарифы на перевозки выросли вдвое. При этом, по данным СБУ, ежегодно на коррупционных схемах УЗ теряет 8 млрд грн в год, то есть почти миллион ежедневно.

Ранее эксперты предупреждали: повышение тарифов на перевозки без проведения структурных реформ и улучшения качества услуг приведет лишь к тому, что объемы перевозок упадут, и УЗ в результате потеряет и деньги, и клиентов. Кроме того, поскольку УЗ является монополистом, ее решения должны быть проанализированы Антимонопольным комитетом.

Участники президентской программы «Большое строительство» в свою очередь заявляли, что удорожание перевозки стройматериалов автоматически потянет за собой удорожание проекта на 10%, то есть на десятки миллионов гривен.

В свою очередь Министерство энергетики направило в Госрегуляторную службу письмо, в котором предупредило, что повышение тарифов на грузовые перевозки будет иметь негативное влияние на деятельность предприятий угольной и энергетической отраслей Украины, ведь вырастет стоимость транспортировки топлива для нужд предприятий энергетической генерации. А представители угольной отрасли заявили, что повышение тарифов неминуемо потянет за собой повышение тарифов на коммунальные услуги.