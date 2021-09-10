Компании тепловой генерации объективно не смогли выполнить план по накоплению угля на складах ТЭС из-за дефицита средств, который возник из-за летней ценовой кризис на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Министерство энергетики.

"Сейчас нет проблемы с отгрузкой угля. Есть отставание от планов накопления, связанное с финансовой несбалансированностью компаний, вызванная летним кризисом на рынке электроэнергии, но компании планируют постепенно наращивать импорт угля", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго отметили, что в этот осенней-зимний период нагрузка на ТЭС вырастет на 4%.

"Мы проанализировали прогнозную структуру производства электрической энергии и объемов поставок угольной продукции. По базовому сценарию прохождения ОЗП предполагается увеличение объемов производства на ТЭС на 600 млн квтч, или на 4%. Сейчас необходимо наращивать объемы поставок угля, в первую очередь – за счет собственной угледобычи" - цитирует пресс-служба слова замминистра Юрия Власенко.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.