Шведский экономист Андерс Ослунд подверг критике внесенный в Верховную Раду Украины законопроект о деолигархизацию и озвученные министром юстиции Денисом Малюською ожидания относительно продажи олигархами СМИ после его принятия на Ялтинском форуме в субботу.

Он в частности обратил внимание на сходство инициатив с тем шагами которые предпринимал президент России Путин в начале 2000-х годов.

"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он их должен продать? Ни один иностранец не захочет их покупать. Обычной, россиянам-покупать не позволят. Кто же тогда это должен быть? Государство, руководящая партия? Путин в начале 2000-х отобрал медиа-власть у Бориса Березовского и передал не государству, а своим, путинским олигархам. То, что вы предлагаете – не является третьим путем, а является путинским путем!",- подчеркнул Андерс Ослунд.

Предоставляем 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию «За демократию через право (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.