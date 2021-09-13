Проект закона об олигархах создает риск для свободного функционирования СМИ и свободы слова в Украине

Об этом заявил ведущий телеканала CNN Фарид Закария на форуме YES в Киеве.

"Обществу выгодно иметь много разных медиаканалов, множество разных владельцев бизнеса. Я бы скорее беспокоился о законах, которые определенным образом затрудняют для гражданского общества и частного сектора возможности владеть СМИ, высказывать свое мнение. Чрезвычайно важно помнить, что свобода прессы означает свободу вообще. Каждый должен иметь возможность говорить свободно", - прокомментировал Закария проект закона №5599 об олигархах в эфире телеканала "Украина24".

Предоставляем 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию.

Это решение также поддержали 4 фракции парламента. 10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию. Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.

Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковать иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как такой, что нарушает принципы демократии и верховенства права.